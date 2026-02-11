Миронов назвал «идиотами» тех, кто замедляет Telegram

Председатель партии «Справедливая Россия», депутат Государственной думы Сергей Миронов заявил, что те, кто замедляет Telegram, должны уйти на СВО. Он также назвал их «идиотами» и призвал власти «одуматься». Об этом он написал в своем аккаунте мессенджера.

«Кто делает замедление Telegram? Идите на передовую, на СВО. Ребята, которые кровь проливают, — у них единственная связь с родными и близкими [через этот мессенджер]. Вы что делаете, идиоты? Я называю вещи своими именами. Люди собирают деньги на СВО, у людей единственная возможность общаться с родными и близкими через ТГ-каналы», — подчеркнул Миронов.

В то же время депутат призвал не лишать военных мессенджера, который «помогает им бить врага и сохранять свою жизнь». Он также призвал адекватно оценивать риски для государства и общества и наказать тех, кто виноват в замедлении работы мессенджера.

«Да, MAX — замечательный мессенджер. Но давайте дадим возможность людям самим определять, что они выбирают. Те, кто это делают, — мерзавцы. Люди гибнут там за Россию, за русский мир», — отметил Миронов.

До этого депутаты Государственной думы от КПРФ собрались потребовать от ведомств объяснить, почему замедляют Telegram. Так, коммунисты сообщили о своих планах попросить объяснений от Минцифры и Роскомнадзора.



Ранее политолог назвал «выстрелом в воздух» замедление Telegram в России.