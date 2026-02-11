Размер шрифта
Миронов назвал «идиотами» тех, кто замедляет Telegram

Миронов призвал отправить на СВО тех, кто замедляет Telegram
Телеграм-канал «Сергей Миронов»

Председатель партии «Справедливая Россия», депутат Государственной думы Сергей Миронов заявил, что те, кто замедляет Telegram, должны уйти на СВО. Он также назвал их «идиотами» и призвал власти «одуматься». Об этом он написал в своем аккаунте мессенджера.

«Кто делает замедление Telegram? Идите на передовую, на СВО. Ребята, которые кровь проливают, — у них единственная связь с родными и близкими [через этот мессенджер]. Вы что делаете, идиоты? Я называю вещи своими именами. Люди собирают деньги на СВО, у людей единственная возможность общаться с родными и близкими через ТГ-каналы», — подчеркнул Миронов.

В то же время депутат призвал не лишать военных мессенджера, который «помогает им бить врага и сохранять свою жизнь». Он также призвал адекватно оценивать риски для государства и общества и наказать тех, кто виноват в замедлении работы мессенджера.

«Да, MAX — замечательный мессенджер. Но давайте дадим возможность людям самим определять, что они выбирают. Те, кто это делают, — мерзавцы. Люди гибнут там за Россию, за русский мир», — отметил Миронов.

До этого депутаты Государственной думы от КПРФ собрались потребовать от ведомств объяснить, почему замедляют Telegram. Так, коммунисты сообщили о своих планах попросить объяснений от Минцифры и Роскомнадзора.

Ранее политолог назвал «выстрелом в воздух» замедление Telegram в России.
 
