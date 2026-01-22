Размер шрифта
Оказалось, что более двух третей людей фантазируют о БДСМ

Сексолог Гулько: о фантазиях, связанных с БДСМ, сообщают до 70% людей
Ivan Gran/Shutterstock/FOTODOM

О фантазиях, связанных с БДСМ, сообщают 40–70% людей, а около 20–30% говорят о том, что в той или иной степени участвовали в БДСМ-практиках, рассказал «Газете.Ru» врач-сексолог, психотерапевт психотерапевтического центра «Медикал Фактум» Олег Гулько.

«Современные исследования рассматривают БДСМ как относительно распространенную сексуальную практику, формирующийся под влиянием множества биологических, психологических и социальных факторов. О фантазиях, связанных с БДСМ, сообщают 40–70% людей; около 20–30% говорят о том, что в той или иной степени участвовали в БДСМ-практиках. Ключевые сопутствующие черты включают повышенное половое влечение, стремление к сексуальным ощущениям и более свободные сексуальные взгляды, а не общую психопатологию», – объяснил Гулько.

Как объяснил специалист интерес к БДСМ может быть связан с высокой склонностью к поиску острых ощущений.

«Для некоторых это способ интенсивной стимуляции и регуляции эмоций. Возможные особенности пренатального (внутриутробного) развития мозга, нарушения в работе нейромедиаторных систем. Мужчины статистически чаще проявляют парафилии. Систематические обзоры не поддерживают модели БДСМ как психопатологии. Напротив, практикующие БДСМ часто сообщают о высокой сексуальной удовлетворенности, и не имеют больше проблем с психическим здоровьем или в отношениях, чем остальное население. Но это не в коем образе не является популяризацией, так как большое значением имеет то как общество относится к таким людям, и если для окружающих это патология, то люди, практикующие БДСМ будут испытывать дискомфорт, связанный с их непринятием окружающими», – отметил сексолог.

