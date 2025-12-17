На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московский пенсионер попал в больницу с инфарктом после БДСМ-соития

Baza: в Москве пенсионер получил инфаркт во время БДСМ-соития
Ivan Gran/Shutterstock/FOTODOM

В Москве 69-летний пенсионер попал в больницу с инфарктом после БДСМ-соития с молодой девушкой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пожилого мужчину доставили в одну из столичных больниц в сопровождении молодой девушки. Предварительно, у мужчины во время соития с элементами БДСМ резко сдавило в груди, поднялось давление, а боль стала отдавать в левую руку, шею и спину. Врачи диагностировали у него инфаркт миокарда.

При этом на запястьях пациента медики заметили следы, похожие на те, что остаются от наручников или связывания. Состояние пациента стабилизировали, он находится под наблюдением врачей.

До этого россиянин во время ролевых игр раздел, связал и ограбил знакомую. Личность БДСМ-вора удалось быстро установить.

Ранее замглавы дома офицеров Екатеринбурга уволился из-за БДСМ-вечеринки.

