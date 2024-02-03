В России предложили заменить День святого Валентина

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил заменить День святого Валентина в России на Праздник дружбы и товарищества. Соответствующее обращение было направлено в Министерство просвещения РФ, сообщает RT.

По мнению Ветрова, День святого Валентина чужд отечественной культуре и традициям. Он считает, что «бездумное повторение западных традиций», положенных на российскую реальность без рефлексии и полного осознания, «порождает негативные явления в молодежной и детской среде».

По словам общественного деятеля, эту новоявленную традицию «нужно вытеснять и замещать правильными моральными ориентирами». Ветров отметил, что новый праздник 14 февраля помог бы школьникам «лучше запомнить и пронести сквозь всю жизнь хорошие и добрые воспоминания о школьной поре».

До этого глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина высказывала мнение, что российский праздник День семьи, любви и верности со временем вытеснит День святого Валентина. По ее словам, это произойдет примерно через пять-семь лет.

В Россию День всех влюбленных пришел в 90-е годы благодаря американскому кинематографу. Подробности о формировании традиции отмечать 14 февраля — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянкам рассказали, что не стоит дарить мужчине на 14 февраля.