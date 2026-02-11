Размер шрифта
«Радиостанция Судного дня» передала еще три слова

В эфире «Радио Судного дня» прозвучали еще три слова, среди них — «СССР»
Zhuravlev Andrey/Shutterstock/FOTODOM

В эфире коротковолновой радиостанции УВБ-76, известной как «Радио Судного дня», в среду прозвучали три новых сообщения. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее активность.

Сигнал «СССР» был передан в 12:53 по московскому времени. Еще два слова — «Голубей» и «Кобочелн» — были переданы в 13:06 и 13:07, соответсвенно.

Первая передача за 11 февраля прозвучала в 09:05 мск — в эфире зафиксировали слово «акрокрен». Уже через четыре минуты станция передала второе сообщение — «рыболовный».

После почти часовой паузы УВБ-76 вновь вышла в эфир и в течение 15 минут выдала серию из пяти сигналов подряд: в 10:35 — «хлевотюк», в 10:43 — «блицосидр», в 10:47 — «вихлянье», в 10:49 — «баранка», в 10:51 — «придирчивый». Спустя еще 42 минуты, в 11:33, прозвучало восьмое по счету слово — «укосопаб». Также в 11:33 радиостанция передала слово «покладистый».

УВБ-76 работает с конца 1970-х годов. В штатном режиме она передает непрерывный жужжащий сигнал, из-за которого получила прозвище «Жужжалка». Любители радиоперехватов связывают станцию с закрытой системой связи, предположительно созданной в СССР во времена Холодной войны и продолжающей функционировать до сих пор.

Ранее были названы самые активные дни «Радиостанции судного дня» в 2025 году.
 
