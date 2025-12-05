Суд частично удовлетворил иск ГП к экс-замминистра обороны Иванову

Суд частично удовлетворил иск об изъятии у Тимура Иванова имущества на ₽1,2 млрд

Суд в Москве частично удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии у бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова и его близких имущества на 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Исковое заявление Генпрокуратуры о взыскании имущества Иванова... удовлетворить частично», — огласила решение судья.

Ответчиками по иску ГП вместе с Ивановым проходила его бывшая супруга Светлана Захарова, отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, его водитель Андрей Петров, а также ООО «Дворянское гнездо», ООО «Гермес-Техно», ООО «Волжский берег», ООО «Агрокомплекс Русское Село» и ООО «Гринэнерджи».

26 ноября стало известно, что бывший заместитель министра обороны России, признанный ранее банкротом, согласен передать в доход государства усадьбу «Панкратово» в Тверской области стоимостью свыше 800 млн рублей. Адвокат Иванова Мурад Мусаев подчеркнул, что усадьба никогда не принадлежала лично Иванову.

1 июля Мосгорсуд признал бывшего замглавы Минобороны виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Ранее у экс-замминистра обороны нашли часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один».