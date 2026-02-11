Размер шрифта
В Госдуме объяснили, что необходимо сделать Дурову, чтобы сохранить Telegram в РФ

Депутат ГД Свинцов: Дурову необходимо создать в РФ юрлицо для Telegram
Создателю Telegram Павлу Дурову необходимо создать в РФ отдельное юридическое лицо, чтобы избежать блокировки мессенджера и сохранить доступ к нему для российской аудитории. Об этом в беседе с «Ридусом» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Отдельно — международный Telegram, отдельно — юридическое лицо на территории России, которому передаются соответствующие лицензии. Оно хранит данные и платит налоги на территории России, оперативно взаимодействует с РКН по вопросам блокировки запрещенного контента», — пояснил парламентарий.

Он отметил, что предложенная им схема аналогична действиям руководства TikTok после запрета сервиса в США.

На днях российские пользователи Telegram сообщили о серьезном сбое в работе мессенджера, только за 10 февраля поступило порядка 10 тыс. жалоб. Роскомнадзор (РКН) подтвердил ограничения работы сервиса из-за нарушений российских законов. Что о возможной блокировке говорят депутаты и чего от платформы требует РКН — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил, что замедление Telegram не повлияет на связь в зоне СВО.
 
