Россиянам рассказали, как сделать бутерброд полезным

Нутрициолог Яблокова: белый хлеб в бутерброде стоит заменить на цельнозерновой

Сделать бутерброды лучше получится, если заменить некоторые ингредиенты на альтернативы. Об этом aif.ru рассказала нутрициолог Ольга Яблокова.

Специалист посоветовала заменить белый хлеб, который часто является основной бутербродов, на цельнозерновой. При этом сверху следует оставить тонкий слой натурального сливочного масла.

Вместо покупной колбасы, которая не несет в себе пользы, нутрициолог порекомендовала использовать запеченную индейку, курицу без кожи, рыбу или буженину, приготовленную дома. Также важно добавлять легкий сыр с умеренным содержанием жира. По словам эксперта, в таком продукте нет вредных добавок.

Помимо этого, можно добавит в бутерброд свежие овощи, например, нарезанные огурцы или листья салата.

«В результате бутерброд становится полезным: появляются пищевые волокна, качественный белок, полезные жиры и зелень», — подчеркнула специалист.

Диетолог, нутрициолог София Кованова до этого предупреждала, что от употребления пельменей нужно отказаться пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, диабетом и проблемами со здоровьем желчного пузыря.

