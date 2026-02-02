Диетолог рассказала, кому нельзя есть пельмени

Диетолог Кованова: пельмени нельзя есть людям с заболеваниями ЖКТ

От употребления пельменей следует отказаться людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог София Кованова.

«Пельмени не являются полезной едой для всех. Это блюдо следует полностью исключить при лишнем весе», — предупредила специалист.

Она также добавила, что пельмени не рекомендуется есть пациентам с диабетом, проблемами со здоровьем желчного пузыря и заболеваниями ЖКТ.

По словам диетолога, здоровому взрослому человеку, у которого нет лишнего веса, пельмени следует употреблять не чаще двух раз в неделю. При этом одна порция не должна быть больше 200 граммов. Как правило, такой вес у 8-12 штук.

Помимо этого, важно помнить, что пельмени следует есть в качестве обеда. По словам эксперта, на ужин они исключены.

Вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян до этого говорил, что многим иностранцам нравится традиционная русская кухня. При этом у жителей разных стран есть свои любимые блюда. По его словам, русские пельмени могут есть китайцы.

