Диетолог рассказал, как правильно заменить мясо бобовыми

Диетолог Андрей Бобровский в интервью «Радио 1» рассказал, как правильно заменить мясо бобовыми, чтобы получать достаточное количество белка и других важных микроэлементов.

«Получить из бобовых тот же белок, что из мяса, можно, но только если следовать одному правилу — добавлять злаки. Сами бобовые обеспечивают организм высококачественным белком, но в них не хватает аминокислот», — отметил специалист.

Чечевица с рисом, фасоль в лепешке или нут с кускусом — правильные и здоровые альтернативы мясному блюду, объяснил он.

При этом диетолог посоветовал не рассматривать бобовые в качестве альтернативы мясу людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек, а также страдающим подагрой или анемией. С осторожностью к этой практике, по его словам, следует относиться подросткам, пожилым людям, беременным женщинам и тем, кто живет в холодном климате или регулярно подвергается тяжелым физическим нагрузкам.

