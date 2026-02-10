Размер шрифта
Диетолог рассказал, кому нельзя заменять мясо бобовыми

Диетолог Бобровский: людям с проблемами ЖКТ нельзя заменять мясо бобовыми
photoviriya/Shutterstock/FOTODOM

Бобовые культуры, чья история уходит корнями в библейские времена, сегодня становятся все более популярной альтернативой мясу. Однако такая замена подходит не всем, предупредил в интервью «Радио 1» диетолог Андрей Бобровский.

«Бобовые на самом деле обеспечивают организм высококачественным белком. Однако есть важная оговорка: белок бобовых — неполноценный, потому что не хватает аминокислот», — отметил специалист.

Он посоветовал не рассматривать бобовые в качестве альтернативы мясу людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек, а также страдающим подагрой или анемией. С осторожностью к этой практике следует относиться подросткам, пожилым людям, беременным женщинам и тем, кто живет в холодном климате или регулярно подвергается тяжелым физическим нагрузкам.

При этом бобовые отлично подходят в качестве гарнира. По словам Бобровского, фасоль, горох, чечевица и нут являются доступным каждому суперфудом.

Ранее россиянам дали советы, что съесть перед выходом на холод, чтобы было тепло.
 
