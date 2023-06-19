В Белоруссии начнут кастрировать, чтобы вылечить педофилов. И запретят пропаганду ЛГБТ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение Генпрокуратуры республики о наказании за пропаганду гомосексуальности, смены пола, чайлдфри и педофилии, сообщает Telegram-канал ведомства. Кроме того, Генпрокуратура утвердила протокол по применению химической кастрации и других средств для лечения от педофилии. За судимыми по таким статьям лицами будет усилен контроль, в том числе с помощью электронных браслетов. В России неоднократно обсуждались планы ввести кастрацию педофилов, однако правительство сочло инициативу затратной.

Генпрокуратура и Минздрав Белоруссии утвердили клинический протокол по использованию химической кастрации и других средств для лечения педофилии, говорится в Telegram-канале ведомства.

«По предложению Генпрокуратуры МВД подготовило проект закона о внесении изменений в УК, где будет прописано назначение по приговору суда не только основного наказания лицам, страдающим педофилией, но и их принудительное лечение. Минздрав разработал и утвердил клинические протоколы лечения лиц, страдающих педофилией, в том числе применение химической кастрации»,

— сообщила представитель ГП Анжелика Курчак.

Кроме того, в Белоруссии планируют развивать доступ к сексологической помощи, что, как отмечает Курчак, поможет предупреждению подобного рода преступлений, «выявлению и оказанию помощи лицам, страдающими половыми или сексуальными отклонениями». Также в республике утвердили план действий по защите детей от сексуального насилия и эксплуатации, разработали механизм реабилитации жертв таких преступлений.

В образовательный процесс внедрят обязательные занятия по половому воспитанию детей и молодежи. Кроме прочего, предлагается наказывать за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри. За лицами, отбывавшими наказание по соответствующим статьям УК, будет усилен контроль, в том числе с помощью электронных браслетов.

План утвердил Совет министров республики. Президент страны Александр Лукашенко поддержал инициативы.

31 марта Лукашенко уже выступал против идеологии чайлдфри, призвав пресекать ее распространение в СМИ и назвав ее «западной модой». По его словам, чайлдфри должно быть вне закона.

29 декабря председатель Совета республики Наталья Кочанова заявила: «Когда я была с официальным визитом в Москве, как раз в тот день в Госдуме приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Наверное, придется принимать и нам. И это будет правильно. Нельзя это пропагандировать. У нас есть семейные ценности, традиции, которые мы передаем из поколения в поколение: традиции семьи, православия».

Ситуация в России

По действующему российскому законодательству, наказание за педофилию предусматривается статьями 131–135 УК. Минимальное наказание – обязательные работы, максимальное – пожизненное заключение (при повторном совершении преступления). Власти неоднократно призывали ужесточить наказание за подобные нарушения.

С 2012 года в России введена добровольная химическая кастрация: она применяется при наличии согласия осужденного за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего. В 2013 году во ФСИН заявили, что в ведомство по данному вопросу никто не обращался и процедура не применялась. В 2019 году представитель ФСИН Елена Коробкова в разговоре с ТАСС рассказала, что в 2017 году такому лечению подвергли одного человека, в 2018 году — восемь преступников.

18 июня с инициативой применения химической кастрации педофилов выступила ЛДПР. Законопроект уже внесен в Госдуму.

«Многие осужденные за насильственные действия сексуального характера после освобождения повторяют их вновь. Мы считаем, что существующие в настоящее время меры противодействия таким преступлениям недостаточно эффективны», — говорится в Telegram-канале партии.

Также там приводится комментарий зампреда Госдумы и члена партии Бориса Чернышова, который напомнил, что подобная инициатива обсуждалась в ГД около 10 лет назад, однако была отклонена в связи с «высокой стоимостью препаратов [для химической кастрации]»:

«Учитывая, что число сексуальных преступлений против несовершеннолетних за эти годы увеличилось примерно в полтора раза, ЛДПР склонна считать такой аргумент несущественным по сравнению с возросшей необходимостью борьбы с педофилией».

26 января 2022 года на заседании Совета Федерации сенаторы обсуждали усиление ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Тогда спикер СФ Валентина Матвиенко предложила рассмотреть возможность применения химической кастрации, первый вице-спикер СФ Андрей Турчак предложил физическую кастрацию. Также он указал на «ужасающую» статистику по таким преступлениям: их число в 2021 году увеличилось, по его словам, на 8%. В свою очередь сенатор Эдуард Россель назвал сексуальное насилие над детьми «звериным поступком» и предложил «просто стрелять». Матвиенко на это ответила, что выступает против смертной казни.

Тогда же сенатор Светлана Горячева предложила рассмотреть возможность внесения личных данных отбывших наказание педофилов в общедоступные списки, чтобы любой живущий в том или ином населенном пункте человек мог «с этим ознакомиться и знать, что тут живут такие интересные личности».

Еще в 2011 году подобные меры пыталась инициировать партия «Справедливая Россия»: предлагалось начинать процедуру за полгода до окончания срока заключения. Однако правительство отклонило предложение, посчитав, что она носит «затратный характер».