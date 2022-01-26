Психолог объяснила, почему химическая кастрация не поможет в борьбе с педофилами

Химическая кастрация бесполезна в борьбе с педофилами, потому что проблема этих людей исключительно в психиатрии. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог и сексолог Мария Эрлих, работающая с жертвами насильников.

«Если говорить с точки зрения сексологии, то подобное поведение — расстройство полового влечения. В связи с этим химическая кастрация ни к чему не приведет. Не всем такая терапия подойдет, поскольку препарат гормональный — он направлен на то, чтобы уменьшать уровень тестостерона. Но это исключительно телесная забота, а не психическая», — сказала она.

Также действие препаратов для химкастрации можно обойти. В качестве примера она привела кодировку против алкоголизма.

«Их кодируют, но они знают приемы, которые позволят им начать снова употреблять. Здесь та же история», — уточнила Эрлих.

Ранее в разговоре с «Газетой.Ru» основательница движения «Сдай педофила» Анна Левченко предложила способы борьбы с сексуальными домогательствами к детям.