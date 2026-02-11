Размер шрифта
Перевозчик Azur Air опроверг данные о массовых задержках рейсов

Azur Air: данные о массовых задержках рейсов не соответствуют действительности
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Авиакомпания Azur Air опровергла данные о массовых задержках рейсов. По данным пресс-службы, в период с 10 по 11 февраля задержали только три самолета.

Так, по информации авиакомпании, задержали рейс ZF-4069 из Сочи в Пхукет из-за ограничений воздушного пространства в сочинской авиагавани. Рейс ZF-4004 Пхукет — Москва — из-за позднего прибытия самолета из Сочи. Рейс ZF-2595 из Барнаула в Нячанг — из-за урагана и работ по противообледенительной обработке.

«Эти задержки не связаны с техническими неисправностями. Как следствие, из-за позднего прибытия самолетов другие рейсы авиакомпании перенесены. Всем пассажирам указанных выше рейсов и перенесенных рейсов предоставляются все услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — сказано в сообщении.

11 февраля Telegram-канал SHOT сообщал о массовых задержках рейсов Azur Air как минимум на шесть часов. По версии канала, это связано якобы с неисправностью бортов.

Ранее самолет из Красноярска во Вьетнаме задержали на сутки.
 
