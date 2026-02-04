Размер шрифта
В Словакии ученик открыл стрельбу в школе

JOJ: ученик ранил двух человек из пневматического пистолета в школе Словакии
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Ученик открыл стрельбу из пневматического пистолета в учебном заведении на западе Словакии, пострадали два человека. Об этом сообщил словацкий телеканал JOJ.

Инцидент произошел в образовательном учреждении, которое объединяет детский сад, начальную школу и гимназию, в городе Нове-Место-над-Вагом.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Выясняются все обстоятельства случившегося.

3 февраля в Красноярском крае семиклассница попыталась ударить кухонным ножом учителя, а после того, как ей помешали одноклассники, ранила одну из школьниц. Причиной конфликта могло стать эмоциональное состояние девочки на фоне сложных отношений с другими учениками, считают в прокуратуре. По информации местных СМИ, в учебном заведении не было охраны, а «бабушка-вахтер» проигнорировала призывы учеников оказать помощь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее психолог рассказала, почему дети стали чаще нападать на школы.
 
