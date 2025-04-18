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Крымчанин держал сына на хлебе и воде «из соображений веры» и поплатился

В Крыму осудят мужчину, который держал сына на воде и хлебе из соображений веры
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Shutterstock

В Крыму житель Севастополя предстанет перед судом по обвинению в неисполнении родительских обязанностей в отношении своего сына, 2018 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

По версии правоохранительных органов, мужчина не организовал подходящих условий для проживания ребенка, не заботился о нем, а также не лечил, не беспокоился об его обучении.

«Ребенок не получал достаточного питания, а с осени 2024 года, объясняя соображениями веры, мужчина кормил его только хлебом и водой. При этом отец жестоко обращался с сыном, применяя к нему физические наказания», — уточнили в ведомстве.

На истощенное состояние мальчика обратила внимание бабушка по материнской линии, которая периодически навещала внука. Женщина обратилась в опеку, полицию и детскую поликлинику. Ребенка обследовали и установили, что у него дефицит массы тела. Также у него нашли инфекционные заболевания.

«В настоящее время мужчина ограничен в родительских правах, мальчик проживает с бабушкой»,— отметили в прокуратуре.

Дело крымчанина вскоре рассмотрит мировой судья Ленинского судебного района.

Ранее в Амурской области задержали мать, которая истязала троих детей и снимала побои на видео.

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