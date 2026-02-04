Родителям объяснили, как понять подростка в переходный возраст

Родителям подростков следует понимать, что переходный возраст — это время формирования личностной идентичности, в этот период учебная деятельность отходит на второй план и уступает место межличностному общению с ровесниками. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт Центра развития «НОВАЯ ЭРА», сотрудник лаборатории «Восприятие» факультета психологии МГУ Софья Клумова.

«Пробы и ошибки на этом пути — часть процесса, из-за которого не стоит переживать. Стремление к категоричным оценкам, убежденность в собственной правоте, ощущение, что мир делится на черное и белое помогают подростку выстроить границы своего «я» и зацементировать собственные системы ценностей. При этом когнитивные возможности уже позволяют рассуждать абстрактно, а эмоциональная саморегуляция и жизненный опыт еще недостаточно зрелы, что усиливает радикальность взглядов», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что в кризисные периоды развитие не может происходить плавно. Дети в этот момент нуждаются как в автономии, так и в опоре на взрослого. В связи с этим они могут остро реагировать на давление, обесценивание чувств и попытки родителей действовать авторитетно.

Клумова посоветовала взрослым не зарубить максимализм на корню, а помочь ему трансформироваться. Так, стоит признавать значимость переживаний подростка, сохранять при этом границы, а также задавать вопросы, которые расширяют перспективу его мышления.

Психолог, доктор культурологии, профессор Андрей Зберовский до этого говорил, что поддержка окружающих поможет взрастить уверенность в себе и умение отстаивать свое мнение. По его словам, авторитет формируется на основе доказанных примеров успешности человека.

