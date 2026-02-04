Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Родителям объяснили, как понять подростка в переходный возраст

Психолог Клумова: подростки в переходный возраст формируют свою идентичность
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Родителям подростков следует понимать, что переходный возраст — это время формирования личностной идентичности, в этот период учебная деятельность отходит на второй план и уступает место межличностному общению с ровесниками. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт Центра развития «НОВАЯ ЭРА», сотрудник лаборатории «Восприятие» факультета психологии МГУ Софья Клумова.

«Пробы и ошибки на этом пути — часть процесса, из-за которого не стоит переживать. Стремление к категоричным оценкам, убежденность в собственной правоте, ощущение, что мир делится на черное и белое помогают подростку выстроить границы своего «я» и зацементировать собственные системы ценностей. При этом когнитивные возможности уже позволяют рассуждать абстрактно, а эмоциональная саморегуляция и жизненный опыт еще недостаточно зрелы, что усиливает радикальность взглядов», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что в кризисные периоды развитие не может происходить плавно. Дети в этот момент нуждаются как в автономии, так и в опоре на взрослого. В связи с этим они могут остро реагировать на давление, обесценивание чувств и попытки родителей действовать авторитетно.

Клумова посоветовала взрослым не зарубить максимализм на корню, а помочь ему трансформироваться. Так, стоит признавать значимость переживаний подростка, сохранять при этом границы, а также задавать вопросы, которые расширяют перспективу его мышления.

Психолог, доктор культурологии, профессор Андрей Зберовский до этого говорил, что поддержка окружающих поможет взрастить уверенность в себе и умение отстаивать свое мнение. По его словам, авторитет формируется на основе доказанных примеров успешности человека.

Ранее беременных россиянок призвали регулярно ходить к психологу.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!