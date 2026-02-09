Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Психолог рассказала, как приучить подростка к уборке

Психолог Смирнова: приучить подростка к уборке поможет умение договариваться
fast-stock/Shutterstock/FOTODOM

В подростковом возрасте многие дети начинают воевать за свое личное пространство, пытаясь самостоятельно установить порядок и споря с установками родителей. Чтобы приучить ребенка к уборке в этот период жизни, важно уметь с ним договариваться. Об этом kp.ru рассказала детский и семейный психолог Светлана Смирнова.

По словам специалиста, в основном подростки начинают протестовать в моменты, когда взрослые требуют, чтобы они оставили все свои дела и сразу начали помогать им по дому, а также когда от них ждут, что они будут делать все наравне со старшими. В таких ситуациях следует оставить попытки бороться с ребенком.

«Нужно давать четкие задачи, опции и назначать временные рамки. Не «прям сейчас», а, скажем — не позже 19 часов вечера, пока не совсем стемнело», — объяснила психолог.

Она отметила, что родителям нужно быть морально готовыми к тому, что для формирования навыка уборки потребуется эмоциональное подкрепление, большое количество повторов и умение контролировать. Помимо этого, необходимо хвалить подростка, который выполняет домашние дела, поскольку ему важно услышать, что его помощь важна и нужна.

Психолог, кандидат психологических наук, автор календаря «Бальзам для души» и многодетная мама Лариса Суркова до этого говорила, что привычка родителей запрещать ребенку делать что-либо самому и постоянная критика мешают ему развивать самостоятельность. По словам эксперта, нужно давать малышу делать что-либо самостоятельно. При этом родителям важно быть рядом и поддерживать своего ребенка.

Ранее россиянам рассказали, как упростить быт и сэкономить время.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!