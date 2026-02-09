Психолог рассказала, как приучить подростка к уборке

В подростковом возрасте многие дети начинают воевать за свое личное пространство, пытаясь самостоятельно установить порядок и споря с установками родителей. Чтобы приучить ребенка к уборке в этот период жизни, важно уметь с ним договариваться. Об этом kp.ru рассказала детский и семейный психолог Светлана Смирнова.

По словам специалиста, в основном подростки начинают протестовать в моменты, когда взрослые требуют, чтобы они оставили все свои дела и сразу начали помогать им по дому, а также когда от них ждут, что они будут делать все наравне со старшими. В таких ситуациях следует оставить попытки бороться с ребенком.

«Нужно давать четкие задачи, опции и назначать временные рамки. Не «прям сейчас», а, скажем — не позже 19 часов вечера, пока не совсем стемнело», — объяснила психолог.

Она отметила, что родителям нужно быть морально готовыми к тому, что для формирования навыка уборки потребуется эмоциональное подкрепление, большое количество повторов и умение контролировать. Помимо этого, необходимо хвалить подростка, который выполняет домашние дела, поскольку ему важно услышать, что его помощь важна и нужна.

Психолог, кандидат психологических наук, автор календаря «Бальзам для души» и многодетная мама Лариса Суркова до этого говорила, что привычка родителей запрещать ребенку делать что-либо самому и постоянная критика мешают ему развивать самостоятельность. По словам эксперта, нужно давать малышу делать что-либо самостоятельно. При этом родителям важно быть рядом и поддерживать своего ребенка.

