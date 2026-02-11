Россиянам рассказали, что должно насторожить при выборе стоматологической клиники

На сегодняшний день подпольные стоматологические клиники, работающие в полной тени, практически не встречаются, однако нарушения, связанные с лицензированием или разрешениями на определенный вид деятельности, — по прежнему актуальны. Об этом в беседе с РИАМО сообщил главный врач клиники «Персона» Максим Матюхин.

«Самый тревожный признак — это клиника-«однодневка». Обратите внимание: если о клинике нет информации в открытых источниках, нет истории, нет устойчивой репутации по «сарафанному радио» — это повод насторожиться», — предупредил специалист.

Он также посоветовал проверять лицензию, номер которой можно найти на официальном сайте учреждения. Сделать это можно через открытые реестры на сайте Росздравнадзора. Кроме того, по его словам, можно уточнить информацию об образовании и сертификатах конкретного специалиста. Как правило, она размещена на сайте учреждения.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) на основе данных ФНС, Росздравнадзора и системы маркировки лекарств, примерно 45% стоматологических клиник в России функционируют без необходимой лицензии или регистрации в Федеральной государственной информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов и в Госинформсистеме контроля за оборотом товаров.

