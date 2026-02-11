Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянам рассказали, что должно насторожить при выборе стоматологической клиники

Врач Матюхин: иноформация о клинике должна быть в открытых источниках
Николай Хижняк/РИА Новости

На сегодняшний день подпольные стоматологические клиники, работающие в полной тени, практически не встречаются, однако нарушения, связанные с лицензированием или разрешениями на определенный вид деятельности, — по прежнему актуальны. Об этом в беседе с РИАМО сообщил главный врач клиники «Персона» Максим Матюхин.

«Самый тревожный признак — это клиника-«однодневка». Обратите внимание: если о клинике нет информации в открытых источниках, нет истории, нет устойчивой репутации по «сарафанному радио» — это повод насторожиться», — предупредил специалист.

Он также посоветовал проверять лицензию, номер которой можно найти на официальном сайте учреждения. Сделать это можно через открытые реестры на сайте Росздравнадзора. Кроме того, по его словам, можно уточнить информацию об образовании и сертификатах конкретного специалиста. Как правило, она размещена на сайте учреждения.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) на основе данных ФНС, Росздравнадзора и системы маркировки лекарств, примерно 45% стоматологических клиник в России функционируют без необходимой лицензии или регистрации в Федеральной государственной информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов и в Госинформсистеме контроля за оборотом товаров.

Ранее в США женщина лишилась всех зубов после посещения стоматолога.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!