Мединский рассказал, как впервые узнал о реальном существовании капибар

Мединский признался, что долго считал капибару игрушкой
Hakaroo Project/Shutterstock/FOTODOM, Кристина Кормилицына/РИА Новости

Помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в разговоре с ТАСС признался, что до недавнего времени был уверен: слово «капибара» относится к игрушкам, а не к реальным животным.

По его словам, он представлял себе нечто «мохнатое, похожее на Чебурашку».

Мединский отметил, что узнал правду от дочери, которая показала ему фотографии капибар. Он добавил, что теперь собирается увидеть этих животных лично и планирует пойти на экскурсию вместе с дочерью.

Завершая рассказ, он подчеркнул, что подобные ситуации напоминают о простом принципе: «век живи — век учись».

До этого во время обсуждения бюджета в Государственной думе глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что Чебурашка был евреем, так как апельсины в Советский Союз поставлял только Израиль. Другие депутаты попытались оспорить эту версию. Они подчеркнули, что апельсины в СССР поставляли также Испания и Марокко.

Макаров категорически отверг эти предположения. По его словам, марокканскими были мандарины, а из Испании в те годы апельсины не привозили.

Ранее у Колобка нашли курские корни.

