Психолог дала совет одиночкам, как провести 14 февраля

Психолог Галич: одиноким людям стоит провести 14 февраля в компании друзей
Одиноким людям 14 февраля стоит провести день в компании друзей или уделить время только себе. Такой совет в беседе с РИАМО дала кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич.

«Важно помнить, что День святого Валентина — это праздник про любовь в широком смысле. Это любовь к себе, любовь к жизни, любовь к друзьям. И даже если сейчас нет любви конкретного человека, то вся остальная любовь из мира никуда не пропала», — отметила специалист.

В этот день можно сделать то, что давно откладывалось, например заняться любимым хобби, на которое часто не остается времени, заказать любимую еду, посмотреть кино или сериал, добавила она.

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом «Пакет» от Х5, треть россиян (32%) потратят на празднование Дня святого Валентина до 1 тыс. рублей.

Половина респондентов устраивают праздник 14 февраля по возможности, и только 17% отмечают это событие в обязательном порядке каждый год. Треть опрошенных не считает важным отмечать День всех влюбленных.

Ранее россиянам назвали самые популярные схемы обмана перед 14 февраля.
 
