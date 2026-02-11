Размер шрифта
Россияне рассказали, сколько денег потратят на 14 февраля

Треть опрошенных россиян потратят на 14 февраля до 1 тыс. рублей
Shutterstock/FOTODOM

Треть опрошенных россиян (32%) потратят на празднование Дня святого Валентина до 1 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Пакет» от Х5 (есть у «Газеты.Ru»).

Половина опрошенных россиян устраивают праздник 14 февраля по возможности, и только 17% отмечают это событие в обязательном порядке каждый год. Треть респондентов не считает важным отмечать 14 февраля.

Почти каждый пятый опрошенный (18%) планирует выделить от 1 тыс. до 2 тыс. рублей на 14 февраля в этом году, ровно такая же доля опрошенных — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Еще треть (32%) готовы выделить более 3 тыс. рублей.

Основная часть бюджета почти у половины россиян (47%) уйдет на праздничный ужин. Каждый третий в качестве основной статьи расходов отмечает подарок партнеру, а пятая часть респондентов — другие активности во время свидания.

Более четверти пар (27%) заранее обсуждают бюджет на 14 февраля и делят расходы пополам между партнерами. Однако почти половина (48%) не выстраивают договоренности — каждый из партнеров оплачивает то, что придумал сам. 14% влюбленных пар планируют досуг совместно, но бюджет на него выделяет только один из партнеров. А в каждой десятой паре и продумывание активностей, и расходы ложатся на плечи одного человека.

Почти каждая пятая пара (18%) не собирается обмениваться подарками в этом году. Более половины влюбленных (54%) считают, что подарок стоит выбирать в соответствии с личными возможностями. Еще 14% дарят друг другу только небольшие сувениры (сладости, цветы, открытки), и 14% заранее договариваются о ценовом диапазоне подарков.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что в феврале россиян ожидают длинные выходные.
 
