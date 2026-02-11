Врач развеял популярный миф о наушниках

Вопреки распространенному мнению, использование одного наушника на оптимальной громкости не навредит слуху. Об этом в интервью РИАМО сообщил главный специалист по оториноларингологии сети клиник «Будь Здоров», кандидат медицинских наук Иван Калмыков.

«Использование наушников на 70% от их максимальной громкости не нанесет никакого вреда, такая мощность чаще всего соответствует 65-75 дБ. В сравнении, музыка на рок-концертах по громкости соответствует 110-120 дБ, что равноценно максимальной громкости наушников. Прослушивание на допустимой безопасности громкости одним ухом никак не скажется на здоровье», — сказал специалист.

Он добавил, что наиболее безопасными наушниками считаются накладные, поскольку они не закупоривают наружный слуховой проход и не оказывают давления на барабанную перепонку.

Врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева до этого предупреждала, что постоянное использование наушников-вкладышей может привести к воспалению наружного уха из-за бактерий, которые размножаются на их поверхности.

Специалист пояснила, что со временем на поверхности наушников накапливаются частицы кожного жира, пота и ушной серы. В такой среде микроорганизмы активно размножаются.

