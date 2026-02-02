«Дело не только в слухе»: врач назвала неочевидную опасность наушников-вкладышей

Постоянное использование наушников-вкладышей может привести к воспалению наружного уха из-за бактерий, которые размножаются на их поверхности. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Специалист пояснила, что со временем на поверхности наушников накапливаются частицы кожного жира, пота и ушной серы. В такой среде микроорганизмы активно размножаются.

«Это может проявляться зудом, чувством заложенности, болезненностью, снижением слуха. Иногда воспалительный процесс отражается и на общем состоянии — появляются головные боли, раздражительность, ухудшается сон и способность концентрироваться», — сказала Филева.

Чтобы предотвратить неприятности, она посоветовала проводить регулярную гигиену наушников, отказаться от совместного их использования и делать перерывы в ношении.

Руководитель ЛОР-клиники Доктора Зайцева, врач высшей категории и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев до этого говорил, что прослушивание громкой музыки в наушниках в течение длительного времени грозит необратимым снижением слуха и развитием сенсоневральной тугоухости.

По его словам, слуховой аппарат людей не рассчитан на слишком высокий диапазон громкости, поэтому его превышение приводит к разрушению чувствительных клеток внутреннего уха.

