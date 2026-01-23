Размер шрифта
Россиянам объяснили, можно ли получить штраф за пользование наушниками за рулем

Эксперт Попов: штрафа за пользование наушниками во время управления машиной нет
Shutterstock/FOTODOM

Для российских водителей не предусмотрен штраф за использование наушников за рулем. Денежное наказание не получат даже те, кто слушает громкую музыку. Об этом RT рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

«Согласно законодательству в России даже разрешено управление автомобилем глухим. Только для этого надо знак на заднем стекле разместить», — отметил специалист.

Он также напомнил, что россияне могут устанавливать в своих автомобилях музыкальные системы. С помощью этих устройств также можно слушать громкую музыку во время езды на машине.

Эксперт подчеркнул, что такого запрета в правилах дорожного движения не существует.

Автомобильный эксперт, главный редактор издания Quto.Ru Максим Ракитин до этого говорил, что проблемы с колесами и элементами рулевого управления могут вызывать вибрацию в автомобиле при движении на высокой скорости. По его словам, чаще всего это является признаком нарушения балансировки колес, например, из-за неправильной установки грузиков.

Ранее были названы главные ошибки водителей на зимней дороге.

