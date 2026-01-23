Россиянам объяснили, можно ли получить штраф за пользование наушниками за рулем

Для российских водителей не предусмотрен штраф за использование наушников за рулем. Денежное наказание не получат даже те, кто слушает громкую музыку. Об этом RT рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
«Согласно законодательству в России даже разрешено управление автомобилем глухим. Только для этого надо знак на заднем стекле разместить», — отметил специалист.
Он также напомнил, что россияне могут устанавливать в своих автомобилях музыкальные системы. С помощью этих устройств также можно слушать громкую музыку во время езды на машине.
Эксперт подчеркнул, что такого запрета в правилах дорожного движения не существует.
