В Приморье водитель автобуса, удерживавший подростка в салоне, стал фигурантом дела

Во Владивостоке задержали водителя, который не давал подростку выйти из автобуса

Во Владивостоке возбудили дело против водителя автобуса, который удерживал в салоне 15-летнего подростка, сообщает Следком Приморья.

Вечером 9 февраля водитель автобуса №14 закрыл двери и схватил подростка, который собирался выйти на конечной остановке «Зеленый бульвар».

По версии следствия, взрослый незаконно ограничил свободу несовершеннолетнего, применив физическую силу. Что стало причиной такого поступка, не уточняется.

Мужчина стал подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего). Он уже задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в Госдуме осудили кондуктора, высадившего подростка из-за сбоя оплаты. У школьницы оплата с банковской карты не прошла с первого раза, и ее номер попал в автоматический стоп-лист системы. Как рассказала мать подростка, деньги на карте были, а списание произошло через несколько минут после того, как девочку высадили. Женщина уточнила, что контролер вынудила выйти из транспортного средства также и подруг ее дочери, у которых проблем с оплатой не возникло. Позднее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об оказании небезопасных транспортных услуг в Кемерово.

Ранее в Нижневартовске водитель не пускал женщин в автобус, пока не совершил намаз на морозе.