Российским туристам рассказали, что посетить в Мьянме

Посол Азизов напомнил, что 27 января вступил в силу безвизовый режим с Мьянмой

Визовый режим с Мьянмой был отменен 27 января 2026 года. Посол Российской Федерации в Мьянме Искандер Азизов рассказал в беседе с kp.ru, какие места российским путешественникам стоит посетить в стране.

Посол назвал Мьянму прекрасной страной для культурно-исторического, рекреационного и религиозного туризма. Он порекомендовал россиянам посетить пагоды Шведагон в Янгоне, храмовую территорию из более 3800 пагод, которая в 2013 году была признана ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия, и ступ древнего города Баган.

По словам Азизова, туристам также стоит побывать в городе Мандалае, который раньше был королевской столицей.

«В Нейпьидо воздвигнут из белого мрамора и тика комплекс не имеющих аналогов объектов вокруг самой большой в мире статуи сидящего Будды – Победителя демона Мары. Ну и, конечно, стоит упомянуть широкие чистейшие пляжи вдоль побережья Бенгальского залива», — добавил посол.

Он также напомнил, что теперь более чем в 80 магазинах Мьянмы можно расплачиваться российской картой «Мир».

До этого «Ведомости» со ссылкой на статистику погранслужбы ФСБ сообщили, что граждане Мьянмы, Индии, Шри-Ланки и Бангладеша стали чаще приезжать в Россию на работу. За год поток вырос примерно в 1,5 раза.

Ранее поток российских туристов в Китай вырос после отмены визового режима.