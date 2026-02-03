Поток российских туристов в Китай вырос после отмены визового режима

Турэксперт Шелехова: россияне начали чаще летать в Китай после отмены виз

После отмены визового режима с Китаем российские туристы стали значительно чаще планировать путешествия в эту страну. Об этом «Известиям» рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Специалист отметила, что в период с середины сентября 2025-го по конец января 2026 года число отельных бронирований в Китай увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным временным промежутком прошлого года, когда для такой поездки была необходима виза.

По словам эксперта, в этом сезоне Китай занял седьмое место в рейтинге популярных зарубежных направлений, собрав долю 4,1% от общего количества отельных заказов.

«Это на 25% выше показателя прошлых каникул, когда страна находилась на девятой позиции. Если говорить конкретно о количестве бронирований в период праздников, то рост составил 81% по сравнению с прошлым годом», — подчеркнула Шелехова.

Она добавила, что упрощение визовых формальностей поспособствовало существенному росту туристического потока из России в Китай как в целом, так и в главные праздничные даты, такие как новогодние каникулы.

