Общество

Поток российских туристов в Китай вырос после отмены визового режима

Турэксперт Шелехова: россияне начали чаще летать в Китай после отмены виз
leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

После отмены визового режима с Китаем российские туристы стали значительно чаще планировать путешествия в эту страну. Об этом «Известиям» рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Специалист отметила, что в период с середины сентября 2025-го по конец января 2026 года число отельных бронирований в Китай увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным временным промежутком прошлого года, когда для такой поездки была необходима виза.

По словам эксперта, в этом сезоне Китай занял седьмое место в рейтинге популярных зарубежных направлений, собрав долю 4,1% от общего количества отельных заказов.

«Это на 25% выше показателя прошлых каникул, когда страна находилась на девятой позиции. Если говорить конкретно о количестве бронирований в период праздников, то рост составил 81% по сравнению с прошлым годом», — подчеркнула Шелехова.

Она добавила, что упрощение визовых формальностей поспособствовало существенному росту туристического потока из России в Китай как в целом, так и в главные праздничные даты, такие как новогодние каникулы.

Ранее была названа страна, которая заменила россиянам экскурсионную Европу.
 
