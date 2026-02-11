Собаководам рассказали, как вычислить непрофессионализм кинолога

Выбор кинолога — ответственный шаг для владельца собаки, поскольку от специалиста во многом зависит успех воспитания питомца. Подходить к этому вопросу следует крайне внимательно, изучая отзывы и репутацию кандидата также тщательно, как при выборе врача. Такой совет в интервью РИАМО дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Важнейшим критерием профессионализма, по его словам, являются методы работы. Специалист, использующий устаревшие или жесткие приемы, основанные на доминировании, рывках поводка или электрошоковых ошейниках, вряд ли сможет выстроить доверительные отношения с собакой. Современные подходы опираются на принципы положительного подкрепления и взаимного уважения. Также стоит насторожиться, если кинолог дает нереалистичные обещания, например, гарантирует исправление поведения за пару занятий или заявляет, что «научит собаку пользоваться носом», отметил эксперт.

Не менее важно, чтобы специалист не работал «на себя», демонстрируя свой авторитет, а был нацелен на обучение самого владельца. Если кинолог не объясняет логику своих действий, не дает домашних заданий и не предоставляет обратную связь, это лишает хозяина возможности самостоятельно управлять питомцем в будущем. Тревожным сигналом является и игнорирование запросов владельца — например, когда вместо решения конкретной проблемы предлагается прохождение общего курса дрессировки, продолжил Голубев.

Хороший кинолог выступает в роли партнера и учителя, и занятия с ним должны вызывать интерес и доверие как у владельца, так и у питомца. Если же после визитов к специалисту собака проявляет страх, а хозяин испытывает дискомфорт и неуверенность, стоит прислушаться к своей интуиции и продолжить поиски кандидата, подытожил он.

До этого Голубев предупреждал, что чрезмерные усилия при дрессировке собаки и обучение неправильным командам могут не только навредить психике питомца, но и создать угрозу для окружающих людей.

