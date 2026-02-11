Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Собаководам рассказали, как вычислить непрофессионализм кинолога

Кинолог Голубев: профессиональный кинолог не обещает быстрых результатов
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Выбор кинолога — ответственный шаг для владельца собаки, поскольку от специалиста во многом зависит успех воспитания питомца. Подходить к этому вопросу следует крайне внимательно, изучая отзывы и репутацию кандидата также тщательно, как при выборе врача. Такой совет в интервью РИАМО дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Важнейшим критерием профессионализма, по его словам, являются методы работы. Специалист, использующий устаревшие или жесткие приемы, основанные на доминировании, рывках поводка или электрошоковых ошейниках, вряд ли сможет выстроить доверительные отношения с собакой. Современные подходы опираются на принципы положительного подкрепления и взаимного уважения. Также стоит насторожиться, если кинолог дает нереалистичные обещания, например, гарантирует исправление поведения за пару занятий или заявляет, что «научит собаку пользоваться носом», отметил эксперт.

Не менее важно, чтобы специалист не работал «на себя», демонстрируя свой авторитет, а был нацелен на обучение самого владельца. Если кинолог не объясняет логику своих действий, не дает домашних заданий и не предоставляет обратную связь, это лишает хозяина возможности самостоятельно управлять питомцем в будущем. Тревожным сигналом является и игнорирование запросов владельца — например, когда вместо решения конкретной проблемы предлагается прохождение общего курса дрессировки, продолжил Голубев.

Хороший кинолог выступает в роли партнера и учителя, и занятия с ним должны вызывать интерес и доверие как у владельца, так и у питомца. Если же после визитов к специалисту собака проявляет страх, а хозяин испытывает дискомфорт и неуверенность, стоит прислушаться к своей интуиции и продолжить поиски кандидата, подытожил он.

До этого Голубев предупреждал, что чрезмерные усилия при дрессировке собаки и обучение неправильным командам могут не только навредить психике питомца, но и создать угрозу для окружающих людей.

Ранее собаководам рассказали, как сделать зимнюю прогулку максимально полезной для любимца.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!