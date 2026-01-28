Собаководам рассказали, как сделать зимнюю прогулку максмально полезной для питомца

Зимние прогулки с собакой часто становятся менее продолжительными из-за морозов или сильных снегопадов, однако даже короткий променад можно превратить в эффективную тренировку. Об этом в беседе с РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Секрет не в том, чтобы гулять, вопреки всему, а в качестве прогулок. Они могут быть короткими, но интенсивными», — отметил эксперт.

Простым и полезным упражнением может стать подъем на пологую заснеженную горку. Достаточно нескольких спусков и подъемов, чтобы согреть и человека, и собаку. Для безопасности лучше выбирать безлюдные места и отпускать питомца с поводка.

Более сложным вариантом является преодоление сугробов, что особенно подходит крупным породам. Можно усложнить задачу, бросая мячик в снег — так собака будет активно работать всем телом, пытаясь достать игрушку.

Для развития интеллекта и обоняния Голубев рекомендует игру «следопыт». Нужно спрятать в снегу ароматное лакомство, например сушеное легкое, и предложить собаке найти его по запаху. Это упражнение хорошо нагружает умственно и утомляет не меньше физической активности.

Еще одна игра — поиск угощения, спрятанного внутри наскоро слепленных небольших снеговиков. Это заставит питомца активно копать и двигаться.

Для активностей эксперт советует выбирать чистый снег без льда и опасных предметов. После прогулки требуется тщательный осмотр лап, чтобы избежать травм.

До этого Голубев говорил, что в холодное время года особенно важно следить за состоянием собаки во время прогулки, поскольку она может столкнуться с переохлаждением и обморожением. В зоне особого риска, по его словам, находятся животные мелких, короткошерстных и бесшерстных пород, а также пожилые и беременные питомцы.

