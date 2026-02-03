Названы самые опасные команды при дрессировке собак

Чрезмерные усилия при дрессировке собаки и обучение неправильным командам может не только навредить психике питомца, но и создать угрозу для окружающих людей. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам специалиста, процесс дрессировки помогает установить коммуникацию между собакой и человеком. При этом каждая выученная команда должна приносить конкретную пользу.

Одной из наиболее опасных и не нужных на практике команд является «Фас». Кинолог объяснил, что воспитание питомца для защитных функций накладывает на хозяина серьезную ответственность, поэтому любителю нельзя учить животное этому приказу самостоятельно. Как правило, данная команда применяется только в профессиональных структурах, а в повседневной жизни она может представлять угрозу.

Эксперт отметил, что еще одной бесполезной командой является «Голос». Если поощрять питомца за лай, то он может начать шуметь постоянно, пытаясь привлечь к себе внимание. При этом хозяину будет трудно объяснить собаке, в каких ситуациях нельзя подавать голос.

Помимо этого, не рекомендуется злоупотреблять запрещающей командой «Фу». Ее следует использовать только при реальной угрозе.

«Если командовать «Фу» во время обычных действий, вроде обнюхивания бордюров, это вызовет у питомца постоянный стресс и страх сделать что-то не так», — объяснил кинолог.

Он также посоветовал исключить практику долгой выдержки животного перед его миской с кормом, поскольку еда должна ассоциироваться у питомцев с безопасностью, а не стрессом.

