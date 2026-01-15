Россиян предупредили о подорожании автомобилей на 10–20% в 2026 году

Автоэксперт Попов: машины в России могут подорожать на 10–20% в 2026 году

К августу 2026 года в России ожидается подорожание иностранных и отечественных автомобилей на 10%, к концу года — на 20%. Об этом «Москве 24» рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«В 2026 году утильсбор правит бал российского авторынка. Думаю, эта ситуация сохранится приблизительно до конца весны», — сказал он.

По его словам, цены будут стабильны до тех пор, пока не будет понятно, что происходит с автомобильным рынком.

При этом эксперт допустил, что в страну со своими производствами смогут зайти новые китайские бренды. В этом случае они «подавят» утилизационный сбор и составят конкуренцию российским производителям.

Попов также добавил, что при смягчении кредитных условий россияне станут более активно покупать машины, поскольку 70% авто в стране покупаются в кредит.

Аналитическое агентство «Автостат» до этого сообщило, что в России по итогам 2025 года сильно сократились продажи китайских автомобилей. Лидерами марочного рейтинга по итогам года стали бренды Haval с результатом 173,3 тыс. машин, Chery (99,8 тыс.), Geely (94 тыс.), Changan (66,2 тыс.) и Jetour (36,5 тыс.).

