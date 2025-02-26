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Врач рассказал, как центральное отопление подвергает людей риску аллергии

Daily Mail: центральное отопление повышает активность аллергенных пылевых клещей
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Обогрев домов с помощью центрального отопления повышает численность пылевых клещей в помещении. Это может стать причиной аллергического ринита или «зимнего поллиноза». Об этом изданию Daily Mail рассказал британский аллерголог Адриан Моррис.

Врач объяснил, что аллергические реакции у большинства людей обостряются летом и весной из-за распространения пыльцы растений в воздухе. Причиной «зимнего поллиноза», наоборот, становятся скрытые аллергены в доме — шерсть домашних животных, плесень и пылевые клещи.

Пылевые клещи (Dermatophagoides) — это микроскопические насекомые, которые живут в домашней пыли. Размер пылевого клеща составляет от 0,5 до 0,1 мм, поэтому невооруженным глазом его нельзя обнаружить. Типичными местами обитания этих насекомых являются матрасы, подушки, одеяла, мягкая мебель, шторы и ковры.

Пылевые клещи сами по себе не могут навредить человеку — угрозу представляют продукты их жизнедеятельности, которые перемещаются в воздухе. Постоянный контакт с ними вызывает симптомы, похожие на простуду, такие как насморк, зуд в глазах, заложенность носа, чихание и давление в носовых пазухах.

Моррис добавил, что справиться с зимней аллергией помогает тщательная регулярная уборка, стирка мягкой мебели и постельного белья. Гипоаллергенные чехлы на матрасах и подушках также способствуют защитите от пылевых клещей.

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