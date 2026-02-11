Россиянам рассказали, что им полагается за ненормированный рабочий график

По трудовому законодательству работодатели имеют право привлекать сотрудников к выполнению обязанностей по ненормированному графику лишь эпизодически, а не на постоянной основе. За это работникам обязаны предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск, рассказала RT директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

«Ключевое слово в определении — эпизодически. Работодатель не может привлекать сотрудников к ненормированной трудовой деятельности каждый день», — подчеркнула специалист.

Ненормированный режим труда должен закрепляться во внутренних документах компании, отражаться в трудовом договоре, как и список должностей, на которых возможно привлечение к работе в таком графике.

Дополнительный оплачиваемый отпуск – это главная компенсация при ненормированном рабочем дне. Причем длительность отдыха, согласно ТК РФ, должна быть не менее трех дней. Ганькина предупредила, что ненормированный рабочий день не оплачивается по правилам сверхурочного труда, а компенсируется именно отпуском.

«Закон исходит из того, что отдых нужен для восстановления работоспособности и здоровья, а не для обычной формальности», — заключила специалист.

Как до этого напомнил юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов, сотрудники могут рассчитывать на дополнительную плату в случае сверхурочной работы. В подобном режиме можно трудиться не более 120 часов в год и не более четырех часов за два дня. За это полагается оплата в повышенном размере — первые два часа переработки рассчитываются в полуторном размере, последующие — в двойном. Если оплаты нет, то сотрудник может обратиться в прокуратуру, суд или инспекцию труда.

