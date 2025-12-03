Россиянам посоветовали не скрывать зарплату от коллег

В России нет закона, запрещающего обсуждать уровень зарплаты с коллегами, в том числе таких норм нет в ТК РФ. Напротив, иногда такие разговоры могут быть даже полезны – например, в ходе беседы можно обнаружить факт дискриминации, отметила в беседе с RT директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Эксперт напомнила, что по ТК РФ предусмотрена гарантия работника на защиту своих трудовых прав, а открытость этой темы как раз помогает обнаружить нарушения.

А что касается ответственности, то ее работник может понести в случае разглашения зарплаты другого человека без его согласия. Это уже запрещено, так как такая информация считается персональными данными и защищается ст.86-90 ТК РФ, а также ФЗ «О персональных данных», предупредила Ганькина. Поэтому если россиянин, выяснив размер чужой зарплаты, рассказал об этом третьим лицам, то ему грозит дисциплинарное взыскание.

«В остальных случаях это, скорее, этический, чем юридический риск», — заключила специалист.

До этого председатель Московской коллегии адвокатов «Панасюк и партнеры» Валерий Панасюк в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что, если работодатель нарушает сроки выплат, сотрудник имеет право обратиться в суд. Трудовые споры по зарплате относятся к социально значимым, поэтому рассматриваются в ускоренном порядке. Также сотрудник может обратиться в Государственную инспекцию труда, которая вправе провести проверку, выдать предписание, обязать работодателя выплатить зарплату и привлечь его к административной ответственности.

Ранее россиянам рассказали, могут ли их уволить за подозрение в нарушении больничного.