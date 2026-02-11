Размер шрифта
В АТОР сообщили, что рейсы на Кубу выполняются по расписанию

АТОР: авиарейсы из России на Кубу выполняются по расписанию
Joaquin Hernandez/ZUMA Press/Global Look Press

Рейсы российских авиакомпаний на Кубу выполняются по расписанию. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

В ассоциации рассказали, что из Москвы на курорт Ольгин вылетел рейс N4-557 авиакомпании Nordwind Airlines. На 12 февраля запланирован вылет рейса N4-555 из Москвы в Варадеро.

Помимо этого, по расписанию выполняются другие рейсы, в том числе прямые, без технических дозаправок в третьих странах.

Советник по туризму посольства Кубы в России Кристина Леон Изнага заявила АТОР, что туристическая отрасль Кубы не теряет ритма на фоне топливного кризиса.

«Основной порядок сохраняется: гостиницы, которые сейчас работают, –  одни из лучших и продолжают принимать гостей. По графику выполняются трансферы из аэропорта, не прекращались экскурсии. Единственная проблема – это топливо», — сказала Изнага.

На прошлой неделе несколько тысяч российских туристов на Кубе столкнулись со сложностями при возвращении домой из-за дефицита авиатоплива в республике. На фоне энергетического кризиса россиян начали выселять из отелей и предлагать другие места размещения. Причиной проблем стала нефтяная блокада страны со стороны США. В Кремле назвали ситуацию критической.

Ранее сообщалось, что интерес к Кубе у россиян снизился на 28,7% на фоне топливного кризиса.
 
