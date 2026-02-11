Россиянам рассказали, как выбрать формат свидания ко Дню святого Валентина

Для того чтобы День святого Валентина, который ежегодно празднуют 14 февраля, не превратился из приятного события в источник раздражения, следует заранее продумать формат свидания со своей второй половинкой. Об этом «Известиям» рассказала PR-директор дейтинг-сервиса Mamba Наталья Красильникова.

Специалист посоветовала начать подготовку к празднику с выбора, где именно хочется провести свидание. Домашний формат будет идеальным вариантом для тех, кто устал от суеты и хочет провести 14 февраля в спокойной атмосфере, избежав очередей и дорог. Однако в таком случае важно придумать, чем заняться вместе со своим партнером, чтобы вечер стал особенным.

Тем, кто хочет отправиться на свидание в ресторан, на выставку или на спектакль, следует брать во внимание обстановку, удобство логистики и наличие четкого плана. Также нужно заранее проверить условия бронирования.

При этом эксперт отметила, что наиболее распространенными причинами, из-за которых романтические планы срываются, становятся несовпадения ожиданий партнеров и напряжение, источником которого становится сам праздник. Рекомендуется отдавать предпочтения местам, где нет лишнего шума и длинных очередей, а также заранее обсуждать с избранником желания друг друга.

«Если же планы меняются в последний момент, важно сохранять спокойствие и иметь запасной сценарий. Небольшие личные знаки внимания — сообщение перед встречей, записка, плейлист или любимый десерт по дороге — часто помогают снять напряжение и вернуть ощущение близости. Такие мелочи работают лучше любых формальных жестов», — предупредила специалист.

Она добавила, что сценарий свидания должен зависеть от стадии отношений. Тем, кто только начал общение, стоит организовать короткую встречу в спокойном месте, ограничившись небольшим знаком внимания. При этом партнерам в длительных отношениях следует строить планы в любимых местах и с учетом привычек друг друга.

Эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова до этого говорила, что для того чтобы самостоятельно подготовить бюджетный, но красивый ужин на День святого Валентина, необходимо заранее продумать план свидания и все расходы. Специалист порекомендовала заранее покупать все товары и продукты с длительным сроком хранения, например, конфеты или замороженные морепродукты.

Ранее россияне рассказали, сколько денег потратят на 14 февраля.