Россиянам дали советы, как устроить романтический ужин на День святого Валентина дома

Для того чтобы самостоятельно подготовить бюджетный и одновременно красивый ужин на День святого Валентина, необходимо заранее составить план свидания и продумать все расходы. Об этом Life.ru рассказала эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова.

По словам специалиста, избежать ажиотажа при подготовке к празднику, который традиционно отмечают 14 февраля, получится благодаря раннему походу в магазин. Рекомендуется заранее покупать все товары и продукты с длительным сроком хранения, например, конфеты или замороженные морепродукты.

«Можно выбрать игристое вино, которое отлично дополнит романтический ужин. Алкогольные напитки часто встречаются со скидками и по акциям, поэтому стоит начать мониторить предложения заранее, чтобы повысить шансы приобрести любимое вино по выгодной стоимости», — отметила эксперт.

При этом она подчеркнула, что скоропортящиеся продукты, такие как свежие фрукты, сыры и колбасные изделия, стоит покупать за один или два дня до самого праздника. Тогда получится выбрать самые качественные и свежие товары.

Специалист также посоветовала не усложнять праздничное меню, приготовив одно горячее блюдо и несколько закусок. В качестве десерта рекомендуется поставить на стол конфеты или фрукты. Помимо этого, важно украсить пространство свечами, тематическими открытками и красивыми салфетками.

Кандидат психологических наук, основатель Института адаптивного интеллекта Валерий Гут до этого предупреждал, что конфетно-букетный период в отношениях может длиться до двух лет. Однако после этого срока пара может столкнуться с менее привлекательной реальностью, в которой возникают ссоры, претензии и страх оказаться покинутым.

