Россияне признались, что испытывают стресс от обращения за медпомощью за границей

Многие россияне испытывают стресс из-за обращения за медицинской помощью за границей. Это показало исследование онлайн-школы иностранных языков Skyeng, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.

Согласно опросу, 42% респондентов боялись идти к врачу во время поездки из-за языкового барьера. Каждый седьмой (15%) из-за страха отказывался от визита в медучреждение. 11% признались, что могли понять рекомендации только с помощью переводчика,10% — разобрались во всем самостоятельно, несмотря на волнение.

Аналитики также установили, что многие россияне не заботятся о защите здоровья заранее. Так, только 18% оформляют медицинскую страховку перед каждой поездкой, 37% — при обязательном требовании.

«Страх обращения к врачу за границей – один из самых сильных языковых страхов, потому что он напрямую связан со здоровьем и ощущением уязвимости. Не понять собеседника не так страшно, как не понять свой диагноз и рекомендации по его лечению. Даже базовое знание языка, умение описать симптомы или задать уточняющие вопросы значительно снижает уровень тревоги в такие моменты», — сказала академический директор Skyeng Анастасия Екушевская.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова до этого призвала граждан России, которые собираются отдохнуть за границей, приобрести страховку. По ее словам, есть вещи, на которых можно экономить, а есть те, на которых ни в коем случае нельзя экономить.

Ранее российское посольство призвало туристов оформлять страховку перед поездкой в Таиланд.