Экс-главу российского миграционного отдела отправили в колонию за взятки от нелегалов

В Новосибирской области экс-главу отдела миграции осудили за взятки от нелегалов

В Новосибирской области вынесли приговор экс-главе миграционного отдела, который брал взятки у нелегальных мигрантов. Об этом со ссылкой на суд сообщает ngs.ru.

Преступная группа занималась нелегальной легализацией мигрантов в регионе и ключевым фигурантом дела стал экс-глава отдела МВД «Ордынский» Сергей Пилипович. Преступники помогали иностранцам легализоваться через сдачу обязательных экзаменов и последующее оформление документов.

Суд признал Пилиповича виновным по двум эпизодам организации нелегальной миграции группой лиц и по двум эпизодам получения взяток. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Остальные злоумышленники, включая экс-инспектора ГИБДД, предпринимателя и преподавателя, получили условные сроки от двух до четырех лет.

