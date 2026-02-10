ВККС одобрила возбуждение дел о взятках на трех бывших судей Ставрополья

Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала разрешение на возбуждение дел о взяточничестве в отношении трех судей Ставропольского края в отставке. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом была удовлетворена просьба председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который направил запрос на возбуждение дел в отношении зампредседателя Ставропольского краевого суда в отставке Михаила Хрипунова по фактам двух попыток, а также получении взятки; судьи Октябрьского районного суда Ставрополя в отставке Тимура Набокова за посредничество и получение взятки; а также экс-заместителя председателя Невинномысского городского суда Артема Сергеева о посредничестве во взяточничестве.

Из материалов, представленных в ВВКС следует, что Хрипунов за взятки в 1 и 3 миллиона рублей дважды обещал поспособствовать вынесению более мягкого решения об изменении меры пресечения обвиняемому с заключения под стражу на домашний арест. Тем не менее суды оставляли решения без изменений, а взятки бывший судья так и не получил. В другом гражданском деле за способствование в вынесении решения он получил 500 тысяч рублей.

9 февраля Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении мирового судьи в отставке из Кабардино-Балкарской Республики Мухамеда Темботова по делу о получении взяток и посредничестве во взяточничестве.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил дело о взяточничестве против судьи из КБР.