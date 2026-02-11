Психолог объяснил, чем цифровой детокс полезен для мозга

Периодическое устраивание цифрового детокса позволит включить креативное мышление и снизить уровень гормона стресса. Об этом «Москве 24» рассказал психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

Он подчеркнул, что в современном мире телефоны стали «карманными игровыми автоматами» для мозга.

«Каждое уведомление и свайп ленты соцсетей – это микровыброс дофамина – нейромедиатора предвкушения и мотивации. То есть пользователь попадает в дофаминовую петлю: стимул – реакция – вознаграждение. Когда этот процесс непрерывен, рецепторы теряют чувствительность к дофамину. Итог: жизнь вне экрана кажется пресной, скучной и серой, а концентрация внимания очень сильно падает», – пояснил Евстигнеев.

При этом отказ от гаджетов на время позволит вернуть когнитивный контроль, а также способность префронтальной коры мозга управлять вниманием. Смена деятельности на более спокойную также активирует пассивный режим работы мозга, в котором он обрабатывает накопленный опыт, строит ассоциации и рождает креативные решения.

Ученые из Университета Иоганна Гутенберга в Майнце и Университета Эрлангена — Нюрнберга до этого установили, что кратковременный отказ от смартфона действительно может сделать человека бодрее и немного счастливее. Исследователи решили проверить, как на самочувствие влияет естественное, а не принудительное «отключение» от цифровых медиа.

Ранее россиянам назвали главные принципы эффективного цифрового детокса.