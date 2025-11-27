На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали главные принципы эффективного цифрового детокса

Бизнес-психолог Бережной: цифровой детокс решит проблему постоянного стресса
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Постоянное погружение в цифровую реальность приводит к огромным эмоциональным и интеллектуальным затратам. В результате человек становится раздраженным, чувствует постоянный упадок сил, стресс. Чтобы справиться с этим состоянием, важно устроить себе цифровой детокс, причем он должен затронуть сразу несколько сфер жизни, изменив как рабочий процесс, так и отдых, рассказал 360.ru бизнес-психолог, ООО «Вместе.ПРО» Александр Бережной.

«Эффективный детокс строится в организации свободного времени от цифровых устройств на трех уровнях: во время рабочего дня, в период пребывания дома после работы и в выходные», — пояснил специалист.

По его словам, первый уровень как раз касается выстраивания рабочего процесса. Даже в самый насыщенный день важно запланировать хотя бы несколько окон для отдыха без гаджетов. Это могут быть короткие перерывы по пять-десять минут, в течение которых человек не будет использовать никакую технику.

«Короткое переключение позволяет эмоционально отключиться от бесконечных потоков дел и информации, давая нервной системе передышку», — отметил психолог.

На втором уровне эксперт призвал распространить правила цифрового детокса на внерабочее время. Часто люди не могут остановиться и продолжают потреблять контент, сменяя профессиональную информацию на развлекательную. Это не дает организму по-настоящему отдохнуть, поэтому нужно предусмотреть время, когда, находясь дома, человек будет откладывать гаджеты в сторону, подчеркнул Бережной. Он посоветовал уделить время отдыха живому общению, прогулкам, спорту, тишине.

К третьему уровню детокса психолог отнес длительное время без гаджетов в выходные дни, отметив, что это важно для более глубокого восстановления. По словам специалиста, для начала достаточно выделить себе период времени от четырех до восьми часов, свободных от смартфона и прочих устройств.

«Важно полное отключение от интернет-мира: избегайте не только работы, но и пассивного потребления контента через онлайн-кинотеатры и социальные сети», — посоветовал Бережной.

Такая практика на регулярной основе поможет человеку снизить негативное влияние цифрового мира, восстановить силы и повысить качество своей жизни, заключил психолог.

Ранее эксперт рассказала об опасности полного отказа от гаджетов при цифровом детоксе.

