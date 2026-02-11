Россиянам объяснили, законно ли устанавливать камеру наблюдения возле квартиры

Собственники могут установить видеокамеру возле дверей квартиры, однако, за неправильное проведение работ им могут грозить штраф или лишение свободы на срок до двух лет. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, в объектив камеры должен попадать только вход в собственное жилье, а не двери соседей, поскольку это может расцениваться как нарушение права других на частную жизнь. Если соседи обнаружат нарушение, они могут обратиться в суд с требованием убрать видеокамеру.

«Кроме того, виновного в незаконной съемке привлекут к ответственности по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни (137 УК РФ). Она предусматривает в том числе штраф в размере до 200 тыс. рублей или даже лишение свободы на срок до двух лет», — добавила Георгиева.

Юрист уточнила, что особо строгое наказание ждет владельца камеры в том случае, если он решит разместить видео с кем-то из жильцов в интернете.

Юрист Екатерина Нечаева до этого говорила, что установка видеокамер в подъезде без согласия соседей наказывается штрафом, а в некоторых случаях тюремным сроком. По словам эксперта, решение об установке в подъезде камеры должно приниматься на общем собрании собственников и при согласии управляющей компании. В противном случае соседи имеют право обратиться в суд с требованием демонтировать незаконно установленную камеру.

Ранее сообщалось, что камеры в салонах красоты вели трансляцию для сайтов для взрослых.