Россиянам рассылают письма от имени американского инвестора и предлагают взять 1,5 млн евро

Россияне стали получать письма от имени Уоррена Баффетта с предложением денег
Dennis Van Tine/imago images/MediaPunch/Global Look Press

Россиянам стали приходить по электронной почте письма от имени американского инвестора Уоррена Баффетта с предложением получить 1,5 миллиона евро из его фонда. Об этом пишет РИА Новости.

«Здравствуйте! Меня зовут Уоррен Э. Баффет. Вы были случайным образом выбраны в качестве одного из трех получателей пожертвования в размере 1 500 000 евро из моего фонда 2025 года для поддержки частных лиц и предпринимателей», — говорится в письме.

По данным агентства, в сообщении также есть некий «код пожертвования». Его просят указать ответным письмом для денежного перевода.

Баффет — один из самых известных инвесторов в мире с состоянием на апрель 2025 года в $162 миллиарда.

В 1965 году Баффетт купил контрольный пакет акций производящей текстиль компании Berkshire Hathaway, которая стала его основным активом на многие годы. В 1976 году он приобрел страховую компанию «National Indemnity Co», а позже еще одну профильную фирму — GEICO за $8,6 млн и $17 млн соответственно.

Также Баффет известен как благотворитель. Так, летом 2010 года мужчина объявил о безвозмездной передаче своего состояния, которое на тот момент составляло около $37 млрд, пяти благотворительным фондам.

Ранее мошенники снова начали обзванивать россиян от имени поликлиник.
 
