Сотни тысяч украинцев оказались под угрозой потери статуса в США

Reuters: почти 200 тыс. украинцев в США рискуют лишиться статуса
true
true
true
close
Depositphotos

Почти 200 тыс украинцев в США могут лишиться своего правового статуса из-за задержек с его продлением. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные правительства страны.

По информации агентства, с апреля 2022 года по программе, запущенной тогдашним президентом Джо Байденом, в США въехали около 260 тыс. граждан Украины. После прихода к власти президента США Дональда Трампа рассмотрение заявок на продление статуса резко замедлилось. С мая 2025 года американские ведомства обработали лишь около 1,9 тыс. таких обращений, отмечают авторы.

В материале уточнили, что, по оценке агентства, на 31 марта почти 200 тыс. человек фактически оказались под риском утраты законного статуса из-за задержек, возникших при работе гуманитарной программы, созданной администрацией Байдена.

В день инаугурации 20 января Трамп в своем выступлении заявил о намерении немедленно остановить поток нелегалов и начать масштабную депортацию мигрантов. Он также объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации, объяснив его ситуацией на южной границе США.

Ранее стало известно, что ЕС хочет поменять в плане Трампа по Украине.

