Екатеринбуржца, который проломил череп младенцу и избил его мать, арестовали

В Екатеринбурге мужчину, который избил молодую мать и ее грудного ребенка, отправили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

В отношении Александра Уфимцева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде ареста. Фигурант будет находиться под стражей до 15 марта.

Инцидент произошел в квартире на улице Белореченской. Предварительно, Уфимцев избил свою супругу, а затем взялся за их беспомощного младенца. В результате новорожденный оказался в больнице с переломами черепа, его состояние оценивается как критическое. Сам нападавший после содеянного сбежал с места преступления — его задержали несколько часов спустя.

