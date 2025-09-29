На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Воронеже годовалый мальчик попал в больницу после избиения матерью

В Воронеже девушку задержали за избиение годовалого сына
true
true
true
close
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Жительницу Воронежа подозревают в нанесении серьезных травм своему годовалому сыну. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Как рассказали знакомые 24-летней матери, она избила ребенка, предположительно, из-за того, что он плакал. В результате мальчик попал в больницу, медики диагностировали у него черепно-мозговую травму. Его состояние постепенно стабилизируется, с ним находится отец.

Мать задержали, в ее поведении увидели признаки умышленного причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего.

По словам знакомых, когда отец уходил из дома, мать могла издеваться над сыном, кричать на него или оставлять одного на улице. Так она якобы ведет себя в состоянии алкогольного опьянения.

«Сейчас знакомые опасаются, что после того как ребенка выпишут, его вернут матери», – сообщается в публикации.

До этого в Тыве мать оставила ребенка на свалке и ушла по делам. Девочка находилась у пары, проживавшей там в шалаше, но в какой-то момент температура у нее поднялась, поэтому вызвали медиков, которые сообщили в полицию.

Ранее в Архангельской области пьяная мать без повода месяцами истязала сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами