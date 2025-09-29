В Воронеже годовалый мальчик попал в больницу после избиения матерью

Жительницу Воронежа подозревают в нанесении серьезных травм своему годовалому сыну. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Как рассказали знакомые 24-летней матери, она избила ребенка, предположительно, из-за того, что он плакал. В результате мальчик попал в больницу, медики диагностировали у него черепно-мозговую травму. Его состояние постепенно стабилизируется, с ним находится отец.

Мать задержали, в ее поведении увидели признаки умышленного причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего.

По словам знакомых, когда отец уходил из дома, мать могла издеваться над сыном, кричать на него или оставлять одного на улице. Так она якобы ведет себя в состоянии алкогольного опьянения.

«Сейчас знакомые опасаются, что после того как ребенка выпишут, его вернут матери», – сообщается в публикации.

До этого в Тыве мать оставила ребенка на свалке и ушла по делам. Девочка находилась у пары, проживавшей там в шалаше, но в какой-то момент температура у нее поднялась, поэтому вызвали медиков, которые сообщили в полицию.

Ранее в Архангельской области пьяная мать без повода месяцами истязала сына.