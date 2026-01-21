Размер шрифта
Стая ротвейлеров напала на детей, когда они катались с горки в Подмосковье

Ротвейлеры напали на детей в поселке под Москвой, возбуждено уголовное дело
Денис Г.

В Подмосковье возбудили дело после нападения собак на катавшихся с горки детей, сообщает Следком.

Инцидент произошел 16 января в закрытом коттеджном поселке «Мининская Поляна» в Раменском округе. Стая из четырех собак — три ротвейлера и дворняга — напала на детей, когда они катались на самодельной горке.

Как писал портал Regions.ru, шестилетние мальчик и девочка смогли отбиться от животных и убежали к соседям, но четырехлетний Сережа (имя изменено — прим. ред.) не успел.

Псы искусали ребенка, позже его доставили в московскую больницу, где наложили 25 швов, а также установили лангету. Теперь мальчику запрещено ходить как минимум на месяц.

По словам Дениса, отца пострадавшего, около года назад один из ротвейлеров, напавших на его сына, растерзал козочку и покусал мужчину.

Хозяин животных признал, что забыл закрыть вольер, и предложил денежную компенсацию, но Денис говорит, что ему важнее безопасность детей, а пока он вынужден провожать их и ходить по улице с ножом. Он обратился в полицию с заявлением.

По факту нападения собак на детей возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Им заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин и потребовал доложить ему о ходе расследования.

Ранее в Зауралье девочка попала в больницу после нападения собак.

