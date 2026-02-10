Размер шрифта
Стоматолог раскрыл срок службы зубных имплантов

Стоматолог Бараков: срок службы зубного импланта зависит от ряда факторов
Shutterstock

На срок службы зубных имплантов влияет ряд факторов, в числе которых свойства их поверхности и техника установки. Об этом kp.ru рассказал стоматолог-имплантолог, эксперт бренда Alpha-Bio Tec Илья Бараков.

По словам специалиста, при правильной установке и четком соблюдении всех рекомендаций врача импланты могут прослужить несколько десятилетий. Однако зачастую срок их службы зависит от многих нюансов.

«В первую очередь — остеоинтеграции, то есть приживления имплантата в костной ткани. На это влияет не только техника установки, но и свойства поверхности имплантата, с которой кость контактирует в первые недели после операции. Именно поэтому в современной имплантологии большое внимание уделяется микроструктуре и обработке поверхности», — объяснил стоматолог.

Он подчеркнул, что даже современные решения не работают только «сами по себе». На результат также всегда влияют качество диагностики, точность установки и правильный подход пациента к уходу за полостью рта. Помимо этого, немаловажную роль играют контрольные осмотры у специалиста и соблюдение всех его рекомендаций.

Челюстно-лицевой хирург, имплантолог, главный врач клиники Estetus Севак Барсегян до этого рассказал «Газете.Ru», что в классическом подходе после установки импланта следует период покоя в несколько месяцев для приживления. Однако, по его словам, последние исследования показывают, что дозированная нагрузка наоборот помогает импланту лучше прижиться.

Ранее стоматолог объяснил, можно ли самостоятельно определить необходимость зубной имплантации.
 
